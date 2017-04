Notfall Tierheim Düsseldorf

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 19. April 2017

Jade

Im Tierheim Düsseldorf war man überwältigt von der positiven Resonanz auf die Vorstellung der betagten Hündin Jade. Zahlreiche Angebote gingen ein, Jade einen schönen Lebensabend zu bereiten. Umgezogen ist die Seniorin nun in die Nähe von Marl zu sehr lieben Menschen mit einem Labrador-Schnauzer Rüden, der ihr zeigt, wie das Leben in einer Familie und im Haus so funktioniert.