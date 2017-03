CaLeLo Dogs e.V.

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 20. März 2017

Araceli - nicht vermittelt

Für Herdenschutzhündin Araceli gab es bisher keine Anfragen. Die Hündin wird gerne in ein Haus mit Garten in ländlicher Gegend, möglichst ohne Treppen, vermittelt. Sie fühlt sich sowohl in einem ruhigen als auch in einem turbulenten Zuhause wohl. Araceli braucht viel Bewegung und Kopfarbeit.