Freundeskreis Bruno Pet

Die junge Hündin Josette hat ein Zuhause in Wibling Werde im Märkischen Kreis gefunden. Sie lebt bei Menschen, die schon einen Hund und Pferde haben.

Für Senior Valor interessierten sich drei Anrufer, die aber alle wieder abgesprungen sind. Da hat sich seine Pflegestelle in Münster entschieden, ihn doch zu behalten. Perfekt für Valor, denn so muss er sich nicht noch einmal umgewöhnen.

Hündin Akelei wird in den nächsten Tagen zu älteren Menschen umziehen, deren gesamte Familie bereit ist einzuspringen, wenn Not am Mann sein sollte, um Akeleis Wohlergehen zu gewährleisten.

Für die weiße Hündin Peanuts gab es eine überraschende Wendung. Der Ex-Partner ihrer früheren Besitzerin hatte sie in der Sendung gesehen und konnte es nicht glauben, dass Peanuts ihr Zuhause verloren hatte. Er fuhr gleich mit seinem Hund zur Pflegestelle. Alle erkannten sich sofort wieder und Peanuts war total aus dem Häuschen.

Schäferhund Mischlingshündin Justina wird nach erfolgter Vorkontrolle als Einzelhündin bei einem Paar mit Haus und großem Grundstück einziehen.