Brühler Samtpfoten

Diese Bilanz zeigt den Stand der Vermittlungen vom 04. September 2017

Blacky, Berry, Bob und Bibi

Alle Kitten konnten jeweils zusammen mit einem Geschwisterchen ein neues Zuhause finden. Blacky und Berry mischen jetzt den Haushalt einer Familie in Brühl auf. Dort toben sie mit den zwei bereits vorhanden Katzen durch den Garten. Bob und Bibi wurden nach Troisdorf vermittelt. Auch sie leben dort mit 2 weiteren Katzen bei einem Ehepaar und dürfen Freigang genießen.

Filou und Finn

Die Resonanz für Filou und Finn war enorm. Mehr als 200 Anfragen gab es für das British-Kurzhaar-Pärchen. Letztlich entschieden sich die Tierschützer für eine Familie in Weilerswist. Dort leben die Kater mit Kindern und zwei Artgenossen in einem großen Haus und bekommen die für sie so wichtigen Streicheleinheiten und Aufmerksamkeiten.