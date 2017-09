Tierheim Bergheim

Barney und Mombasa

Die beiden an Leukose erkrankten Kater werden bald zu einer Dame nach Bonn ziehen. Ihr Umzug konnte allerdings noch nicht stattfinden, weil Barney krank geworden ist und auf der Krankenstation des Tierheimes noch gesund gepflegt wird. Ihre neue Besitzerin kommt die Kater aber regelmäßig besuchen und verbringt schon mal Zeit mit ihren neuen Mitbewohnern.

Bruno

Dackel-Mischling Bruno war sehr beliebt bei den Zuschauern, 40 Menschen riefen für ihn an. Er ist in die Nähe von Bergheim zu einer Familie gezogen. Dort lebt der Junghund mit Großeltern, Eltern, Kindern und einer Dackeldame in einem lebhaften Zuhause.

Zoe und Lilly

Die zwei optisch so unterschiedlichen Katzendamen haben ein passendes Zuhause gefunden. Sie leben jetzt bei einem Ehepaar in Kerpen. Dort dürfen sie sogar, wenn sie sich richtig eingelebt haben, die Gärten der Nachbarschaft erkunden und neue Katzenbekanntschaften schließen.

Yeti

Der etwas kränkliche Maine-Coon-Kater konnte sich über richtig viele Interessenten freuen. Er darf ab sofort die kompetente Pflege einer Dame in Pulheim genießen. Dort leben bereits 3 weitere, auch pflegebedürftige Katzen, die den netten Kater freundlich aufgenommen haben.

Barth

Glück im Unglück hatte der zierliche, erst 2-jährige Kater. Bei einer Nachkontrolle beim Tierarzt wurde wenige Tage nach der Sendung ein weiterer Bruch in Knie entdeckt. Eine weitere Operation war erforderlich. Doch jetzt das Positive an der ganzen Geschichte: Die nach der Operation behandelnde Physiotherapeutin hat sich in Barth verguckt und ihn bei sich aufgenommen.