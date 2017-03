Tierheim Bergheim

Bobby

Schnauzer Mischling Bobby hingegen hatte Glück. Für ihn interessierte sich ein Ehepaar aus Kassel, das im Umgang mit Herdenschutzhunden Erfahrung hat. Im Haushalt lebt auch eine kapriziöse Chihuahua Hündin, die dem etwas aufdringlichen Bobby sofort gezeigt hat, wer der Chef im Haus ist. Seitdem die Rangfolge geklärt ist, lebt Bobby harmonisch im Familienverband.

Bobby

Tabu

Schäferhundrüde Tabu wird in den nächsten Tagen nach Wuppertal umziehen. Seine neue Besitzerin war schon mehrfach zum Spazierengehen im Tierheim. Jetzt steht noch die Vorkontrolle im neuen Zuhause an.

Tabu

Katzenkindertrio

Das Katzenkindertrio hat ein Zuhause in Siegburg gefunden. Dort leben die Katzenmädchen jetzt in einer Familie mit Kindern und Hund in einer großen Wohnung mit abgezäunter Dachterrasse. Ganz so, wie es sich die Tierschützer für das Trio gewünscht haben.

Katzenkindertrio

Pia

Katzenmutter Pia wird mit ihren beiden Söhnen nach Essen ziehen.

Pia

Dina

Langhaarkatze Dina hat ein neues Zuhause bei einem älteren Ehepaar gefunden, das mehrmals zum Kennenlernen ins Tierheim gekommen war.