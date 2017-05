Pferde im Karneval

Für die einen liebgewonnene Tradition, für andere einfach Tierquälerei: Pferde im stundenlangen Stop and Go eines Karnevalszuges inmitten von Gedränge, Schreckmomenten, Lärm. Ein kollabiertes Pferd im Kölner Rosenmontagszug 2017 sowie zwei durchgegangene Kutschpferde in Bonn mit zwei Verletzten, haben die Diskussion neu entfacht: Ist das zu viel Stress für die Pferde? Und wer prüft, ob die Pferde überhaupt geeignet sind und vorher genug trainiert wurden?