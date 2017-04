Video starten, abbrechen mit Escape Osterfeuer: Eine Gefahr für Tiere! | Tiere suchen ein Zuhause | 10.04.2017 | 00:59 Min. | Verfügbar bis 11.04.2018 | WDR

Osterfeuer: Eine Gefahr für Tiere!

In vielen Gegenden sind sie Tradition: Osterfeuer. Für viele Wildtiere werden sie aber schnell zur Todesfalle. Sie verstecken sich gerne in dem aufgeschichteten Gehölz und verbrennen dann bei lebendigem Leib. Doch was hilft, um das Tierleid zu verhindern?