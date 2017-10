Acht Fakten zur Nashorn-Wilderei

Die Nashörner werden aufgrund ihrer Hörner gejagt. Denn neben der Traditionellen Chinesischen Medizin existiert vor allem in Vietnam und China ein weit verbreiteter Aberglaube, der dem Horn heilende Kräfte zuspricht. Pulverisiert und in Wasser oder Reiswein aufgelöst soll es gegen Fieber, gegen Krämpfe, ja sogar gegen Krebs helfen. Außerdem gilt es als Statussymbol: In bestimmten Kreisen und unter Geschäftsleuten gilt es als schick, am nächsten Morgen nach einem Saufgelage Nashorn-Horn gegen den Kater zu reichen.