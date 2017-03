Kälbertransporte: Tiere müssen oft hungern

Ohne Kälber geben Kühe keine Milch. Deshalb sollen Milchkühe einmal pro Jahr ein Kalb zur Welt bringen. Die weiblichen Kälber werden wieder in der Milchproduktion eingesetzt. Die männlichen Kälber sind eher eine Last. Denn die Rassen in der Milchproduktion sind so spezialisiert, dass sich die Mast der männlichen Kälber kaum lohnt. Sie setzen zu wenig Fleisch an. Die Bauern wollen die Jungtiere deshalb möglichst schnell loswerden.

Vor allem die baltischen Staaten sind noch für Langstreckentransporte bekannt. Doch auch Deutschland macht mit. Hauptabnehmer in Europa sind die Niederlande, Spanien und Italien. Dort sind die Betriebe auf Kälbermast spezialisiert; können das also besonders günstig. Die EU -Verordnung ( EG ) Nr. 1/2005 schreibt vor, dass Kälber auf Langstreckentransporten maximal neun Stunden transportiert werden dürfen. Anschließend muss eine einstündige Versorgungspause gemacht werden, bevor der Transport für neun Stunden weitergehen kann. Danach müssen die Jungtiere für mindestens 24 Stunden abgeladen und versorgt werden. Die Kälber können in diesem Intervall theoretisch unendlich weitertransportiert werden.