Nasenarbeit und Denksport: Indoor Spaß für Hunde

Denksportaufgabe oder Indoorhalle

Als Denksportaufgaben eignen sich kleine Tricks. Die Hunde bieten oft irgendein lustiges Verhalten an. Mit einem Lob im richtigen Moment plus einem Leckerchen als Belohnung, kann man seinem Hund beibringen, auf Kommando den Trick zu machen. Es kann mehrere Tage dauern bis ein Tick richtig sitzt. Also heißt es Geduld haben, immer nur einige Minuten üben und mit einem Erfolg aufhören. Dann hat der Hund auch am nächsten Tag wieder Lust den Trick weiter zu lernen.

Egal bei welchem Wetter und ohne Gefahr auf Verletzung können sich die Hunde in der Indoorhalle austoben. Dort kann Agility trainiert werden oder die Tiere können auf dem Hundespielplatz gemeinsam toben.