Hundeschwimmen

Am Ende der Freibadsaison öffnen viele Freibäder für Hunde. Zeit für tollkühne Sprünge und ausgiebige Planscheinlagen. Baden macht Hunden auch bei herbstlichem Wetter noch Spaß. Einmal im Wasser, will so mancher Vierbeiner gar nicht mehr raus. Doch je kühler es wird, desto wichtiger ist es, dass Hundehalter ein paar Regeln beachten.