Typisch! Hundepersönlichkeiten

Für Tiere suchen ein Zuhause hat sich Hundetrainer Samy El Ayachi im Tierheim Köln-Zollstock einen Wurf Welpen genauer angeschaut. Mit jedem der acht Welpen hat er den gleichen Versuch gestartet: In seiner Hand hält er verborgen ein Leckerli. Welche Strategie wählt nun der Hund, um an das Leckerli zu gelangen? Kooperation, also Zusammenarbeit mit dem Menschen, wird dabei belohnt. Blickt der Welpe bei seinem Versuch an das Leckerli zu kommen irgendwann den Menschen an, wird diese "Kooperationsbereitschaft" belohnt und das Leckerli freigegeben.

(Zur Info: alle Hunde, die im Film zu sehen sind, haben inzwischen ein Zuhause gefunden.)

Autorin: Katharina Hadem