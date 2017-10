Der Einzelkämpfer: Dieser Typus hält nicht viel von Kooperation und kämpft sich lieber allein durchs Leben. Intensiv wird an der Hand, in der das Leckerli liegt, geleckt, gekratzt oder geknabbert. Doch an Zusammenarbeit mit dem Menschen ist dieser Persönlichkeitstyp nicht wirklich interessiert. Der Hund nimmt keinen Kontakt mit dem Menschen auf. Er will alles allein regeln.