Warum sich Hunde so gerne im Dreck wälzen!

Manche Hunde machen es bei jeder Gelegenheit, manche eher nicht. Sich in Dreck, Gülle, Schlamm oder Tierkadavern wälzen, mit anschließend entsprechender Duftnote!! Drei mögliche Gründe gibt es für das Wälzen: Der Hund ist geruchlich besser für die Jagd gerüstet, er will mit dem Geruch angeben oder er hat einfach Spaß am Wälzen.

Autorin: Anja Friehoff