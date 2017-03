Der Hamster – Im Herzen wild geblieben

Warum Hamster hamstern

Das sprichwörtliche Hamstern macht erst eine Spezialvorrichtung möglich: In riesigen Backentaschen, die halb so lang sind wie der Hamster selbst, bleibt das Futter trocken und frisch. Dieses Verhalten sitzt tief: nur wer genug Futter gesammelt hat, kann den nächsten Winter oder einen trockenen Sommer überleben. Die gesammelten Vorräte landen im selbst gegrabenen Bau. Dort verbringen Hamster in freier Wildbahn die meiste Zeit des Tages - etwa einen Meter tief unter der Erde. Neben der Vorratskammer legen sie noch eine Schlafkammer und eine Art Toilettenhäuschen an.

Bewegungsdrang und Neugierde

Der Buddeltrieb sitzt tief im Hamster. Über eine Buddelkiste oder besonders tiefe Einstreu freuen sich Hamster daher besonders. Pro Nacht legt ein Hamster in freier Wildbahn bis zu 30 Kilometer zurück. Unterwegs hinterlassen die Tiere eine Art Duftstraße über Drüsen am Bauch, diese Geruchsspur erleichtert den Rückweg. Genug Auslauf ist also das A und O für ein glückliches Hamsterleben. Und ein Laufrad - am besten aus Naturmaterialien wie Holz – ist immer eine sinnvolle Ergänzung zum Auslauf.