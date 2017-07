Glückliche Chinchillas

Chinchillas sind Nagetiere

Chinchillas haben scharfe Zähne und nagen alles Mögliche an. Das muss man bei der Wahl der Materialien im Gehege berücksichtigen. Man darf nur ungiftige Materialien verwenden (unbehandeltes Holz, Korkröhren, Naturmaterialien, stabile Keramik für die Näpfe). Um die Elemente im Gehege haltbarer zu machen und besser zu säubern, kann man Holzelemente mit ungiftigem Spielzeuglack anstreichen. Wer Chinchillas artgerecht hält, der lässt sie auch frei laufen, und zwar täglich. Damit es aber ein Vergnügen für alle bleibt, muss man vorher Vorsorge treffen: mit einem Paravent oder einer Holzplatte am besten einen bestimmten Wohnbereich festlegen, Kabel etc. unbedingt vorher entfernen.

Sandbaden rund um die Uhr

Das Sandbad in einer Keramik- oder Metallschale oder in einem Holzhäuschen ist die einzige Möglichkeit, wie Chinchillas ihr Fell pflegen und zum Beispiel Feuchtigkeit wie Urin wieder loswerden können. Sie „baden“ immer mal wieder und manchmal schlafen sie auch dabei ein. Deshalb ist es nicht artgerecht, wenn empfohlen wird, das Sandbad nur zu einer bestimmten Zeit ins Gehege zu stellen. Ganz wichtig: Auch wenn man aufgrund der Konsistenz von „Sand“ spricht, braucht man Tonmineral. Auch sogenannter Quarzsand wird als Chinchillasand angeboten, er hinterlässt das Fell aber fettig und hat die falsche Zusammensetzung. Zur äußeren Unterscheidung: Tonmineral-„Sand“ ist grau, grobkörnig und dunkel, sogenannter Quarzsand ist hell, feinkörnig und leicht glänzend.

Das richtige Futter, die richtige Temperatur

Der Verdauungstrakt der Chinchillas ist nicht auf Getreide und viel Frisches eingestellt. Der Hauptanteil der Ernährung sind Rohfaserstoffe: Heu, getrocknete Blüten und Saaten. Der Anteil an frischen Gräsern, frischem Gemüse oder Obst sollte nur einen kleinen Teil betragen. Für Einsteiger gibt es Bezugsquellen von Kräuter-, Blätter- und Blütenmischungen.

Das richtige Futter ist entscheidend.

Chinchillas vertragen Kälte, aber keine Hitze. Ab 28 Grad Celsius kann es für sie lebensgefährlich werden. Das Gehege darf auf keinen Fall in einer Ecke stehen, auf die ständig die Sonne scheint. Wenn es warm wird, sollte man Kühlmöglichkeiten schaffen: Steine, Fliesen, Tongefäße für mehrere Stunden in den Kühlschrank setzen und dann wieder ins Gehege legen. Extratipp: Kühl-Akkus in ein Handtuch wickeln und ins Gehege legen.

Chinchillas brauchen Platz

Wer Chinchillas hält, muss ihnen den Raum für Bewegung geben. Die Maße für ein artgerechtes Gehege variieren von 1 x 1 x 0,5 Meter pro Tier –was viele Chinchillahalter für zu klein halten – bis hin zur doppelten Fläche. Das entspricht bei zwei Tieren einem Gehege mit den Maßen 2 x 1 x 2 Meter (Breite/Tiefe/Höhe). Wichtiger als die Höhe ist jedoch die Breite, da Chinchilla in erster Linie laufen, hüpfen und huschen. Der Abstand der Etagen sollte einen halben Meter nicht überschreiten.

Gelassene Halter – glückliche Tiere

Chinchillas können zutraulich werden, sind aber für Kinder als Haustiere ungeeignet. Sie sind nachtaktiv, brauchen am Abend Aufmerksamkeit und lassen sich nicht einfach anfassen oder hochheben. Wer Chinchillas hält, braucht eine gewisse Gelassenheit. Chinchillas lassen sich nicht erziehen, die Anschaffung eines entsprechenden Geheges ist aufwändig, braucht Platz und kostet mehrere Hundert Euro. Auch die Vorbereitung zur Ernährung ist am Anfang zeitintensiv. Doch zufriedene Chinchillas kommen auch auf Menschen zu und können eine Beziehung zu ihm aufbauen. Sie laufen dann auf die Hand, auf den Kopf und lassen sich auch streicheln.