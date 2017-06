Galgos in Not

Rückruf: In der Regel Fehlanzeige. Galgos werden in ihrer Heimat Spanien als Jagdhunde gezüchtet und besitzen einen außergewöhnlich starken Jagdtrieb, dem selbst mit bester Erziehung kaum beizukommen ist. Sie sind Sichtjäger und deshalb sind Spaziergänge nur mit Leine möglich, sonst ist der Galgo schnell verschwunden, was vor allem in der Nähe von viel befahrenen Straßen oder Bahnschienen lebensgefährlich sein kann.