1. Tiere nicht ohne Aufsicht rauslassen

Hunde und Katzen sollten in der Silvesternacht keinesfalls unbeaufsichtigt nach draußen. Wenn sie sich erschrecken, laufen viele Tiere davon und finden nicht wieder zurück. Hunde am besten in den Tagen um den Jahreswechsel nur angeleint ausführen, ängstliche Freigänger-Katzen in dieser Zeit möglichst im Haus halten.