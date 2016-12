Kerzen, Geschenke, Leckereien – all das gehört für uns zu Weihnachten dazu. Aber was wir so lieben, kann für unsere Haustiere gefährlich werden. Deshalb machen Sie Ihr Haus weihnachtssicher für Hund, Katze und Co. Wir zeigen Ihnen 10 Dinge, auf die Sie achten sollten.