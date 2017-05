Elefanten im Zoo: Wohin mit den vielen Jungbullen?

Es werden einfach zu viele Bullen in deutschen Zoos gezüchtet und erwachsene Bullen in Gefangenschaft zu halten, stellt Zoos vor große personelle und logistische Probleme. Daher hat kein Zoo Interesse an männlichem Nachwuchs, denn mehr als ein dominantes Männchen hält keine Herde aus. Es kommt dann zu tödlichen Revierkämpfen. Dennoch werden Elefanten weitergezüchtet, was auch unter dem Aspekt des Artenschutzes sehr fragwürdig ist, denn die hier aufgezogenen Tiere, können niemals ausgewildert werden.