Best Buddies – was macht Hunde zu besten Freunden?

Einige Halter haben beobachtet, dass ihr Hund mit dem gleichen Rassetypus am besten spielen und Freundschaft schließen kann. Andere Freundschaften zwischen sehr ungleichen Hunden zeigen, dass sich auch Gegensätze anziehen. Was ist die Grundlage, die Hunde zu Best Buddies werden lässt? Viele Hundebesitzer und auch Experten teilen die Ansicht, dass das Spielverhalten und der Energielevel ähnlich sein sollten, damit Freundschaft entstehen kann. Und der Sympathiefaktor. Übrigens gibt es – ähnlich wie bei Menschen – Freundschaften, die sofort entstehen und solche, die sich langsamer entwickeln.