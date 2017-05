Blog: Von Hundebegegnungen, Sabbern und dem Arschlochhund

Antje Hachmann ist Hundebesitzerin. Mit ihren zwei Hunden ist sie unterwegs in Recklinghausen und Umgebung – manchmal überfordert, manchmal rennend, und immer in der Lage, das Scheitern mit Humor zu nehmen. Sie schreibt in ihrem (Facebook-)Blog "Arschlochhund" über ihre Erfahrungen mit ihren Hunden. Und sie liest aus ihrem Buch. Dabei erfahren die Zuhörer, warum sie sich an manchen Orten der Stadt nicht mehr sehen lassen kann und wann sie vom Gelenkbus gestreift wurde.