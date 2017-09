Arien Aguilar: Pferdetrainer der neuen Generation

Geboren wurde Arien in Mexiko, später zog die Familie nach Kalifornien und lebte in den vergangenen Jahren auf einer großen eigenen Ranch in Texas. Alfonso schickte seinen Sohn Arien zu verschiedenen berühmten Pferdetrainern in den USA – Arien sollte sich selbst ein Bild machen, was der richtige Weg ist, mit Pferden zu arbeiten und sie zu verstehen. Der 22-Jährige sagt, dass die Beziehung zwischen Mensch und Pferd auf Respekt und Balance aufgebaut sein sollte.

Beziehung zum Pferd lernen

Heute lehrt Arien bei Seminaren und Veranstaltungen in Europa seinen Weg: Eine Beziehung zum Partner Pferd aufbauen und dabei das Pferd Pferd sein lassen, individuelle Talente fördern und am besten das erkennen und herausarbeiten, was das Wesen eines jeweiligen Tieres ist. Nicht jedes Pferd muss alles lernen, aber wenn man ein Pferd dort fördert, wo seine Talente liegen, dann steigt die Zufriedenheit und die Freude am Miteinander zwischen Pferd und Mensch.

Trend Freiheitsdressur

Seit einigen Jahren gibt es einen großen Trend unter den Freizeitreitern: die Freiarbeit, auch Freiheitsdressur genannt. Dabei soll das Pferd ohne Halfter oder Strick um den Hals einfache bis schwere Lektionen lernen und seinem Menschen ohne Zwang folgen. Auf seinen Seminaren lehrt Arien die Pferdebesitzer, dass Freiheit nicht eine Frage der Hilfsmittel ist. Wie frei sich ein Tier fühlt, hat immer damit zu tun, wie individuell sein Besitzer es fordert und fördert und auf die Stimme seines Pferdes hört. Zuhören statt trainieren, langsames Heranführen statt Ausbilden in Rekordzeit.

Autorin: Katja Diepenbruck

Stand: 08.09.2017, 11:00