Hundehalter sind durch die Straßenverkehrsordnung verpflichtet, ihre Tiere im Auto zu sichern. Das Gesetz gibt hierfür aber keine spezifische Art oder Regel vor. Es heißt nur, dass Hunde und Haustiere nach Paragraf 22 StVO als Ladung gelten. Und diese Ladung ist „so zu verstauen und zu sichern, dass sie selbst bei Vollbremsung oder plötzlicher Ausweichbewegung nicht verrutschen, umfallen, hin- und her rollen, herabfallen oder vermeidbaren Lärm erzeugen kann“. Die Unversehrtheit der Ladung selbst spielt hierbei keine Rolle.

Gängige Anschnallsysteme für Hunde im Auto

Geschirr plus Anschnallgurt

Die meisten im Handel erhältlichen Modelle bestehen aus einem Geschirr und einem Gurt. Das Geschirr wird dem Hund wie ein normales Führgeschirr angezogen und der Gurt wie eine Leine mittels eines Karabiners am Geschirr eingehakt. Das andere Ende des Gurtes gehört in die Sicherheitsvorrichtung für den Sicherheitsgurt.

Diese Modelle gibt es in sehr einfachen, aber auch aufwändigeren Ausführungen in einer Preisspanne von etwa 13 bis 60 Euro.

Kurzgurte

Für zwei bis fünf Euro werden auch einzelne, in der Länge nicht verstellbare Nylon-Kurzgurte angeboten, die mit einem Metallkarabiner am Hundegeschirr eingehängt und mit dem anderen Ende direkt in die Vorrichtung für den Sicherheitsgurt eingeklickt werden. Die Gefahr: Der Hund kann je nach Länge der Befestigung beim Aufprall in die eine oder andere Ecke des Autos geschleudert werden oder er fliegt nach vorn.

Ganz wichtig: Gurte immer nur an einem Geschirr befestigen – niemals am Halsband. Das könnte zur Verletzungen, bei einem Aufprall führen.

Gurtsysteme zum Verspannen

Ein weiteres Anschnallsystem besteht aus zwei Leinen, ein Geschirr muss zusätzlich erworben werden. Die eine Leine soll der Hundehalter zwischen zwei festen Punkten im Auto befestigen – etwa den Haltegriffen an oder über den hinteren Türen. Die zweite Leine verbindet die gespannte Leine mit dem Geschirr des Hundes. Problematisch: Die korrekte Verspannung der Leinen/Gurte ist für den „normalen“ Hundehalter trotz Anleitung nicht leicht zu durchschauen.

Das System ist für circa 30 Euro erhältlich.

Woran erkennen Sie Sicherheitsmängel?

Der Verbindungsgurt ist zu lang und er kann nicht kürzer eingestellt werden, sodass der Hund wie ein Wurfgeschoss nach vorne fliegen kann.

Die Befestigung im Auto ist nicht sicher (zum Beispiel offene S-förmige Haken, wie sie bei den Gurtsystemen zum Verspannen zu finden sind).

Jegliche Plastikverbindung – ganz gleich ob am Geschirr oder dem Gurt. Sie halten den Kräften bei einem Unfall meist nicht stand.

Scharfe Kanten an Metallteilen

Scharfe Materialien am Hundekörper (zum Beispiel starres Nylon)

Was deutet auf ein qualitativ wertiges Anschnallsystem hin?

Wenige Hersteller (zum Beispiel Kleinmetall, Hunter) haben in die Entwicklung von Hundesicherheitsgurten investiert und Crashtests durchführen lassen. Sie bieten mit Siegeln von Prüfinstituten wie TÜV und Dekra Sicherheit und versprechen, dass diese Gurte unter Unfallbedingungen getestet wurden. Die Produkte kosten so um die 50 bis 60 Euro.

Worauf Sie außerdem achten sollten:

Das Geschirr sollte gut gepolstert sein.

Das Geschirr muss gut sitzen.

Der Sitz des Gurts muss eng, aber bequem für den Hund sein.

Die Befestigung zwischen Gurt und Hundegeschirr muss stabil sein.

Kein scharfes Material am Hundekörper.

Fazit: Die Investition in ein qualitativ hochwertiges System lohnt sich auf jeden Fall. Denn bei einem Aufprall bei einer Geschwindigkeit von nur 40 Stundenkilometern kann sich das Hundegewicht schnell vervierzigfachen.

Autorin: Anja Friehoff

Stand: 17.02.2017, 09:05