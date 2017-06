Animal Hoarding – eine Qual für Tiere und Menschen

Animal Hoarding in den USA als Krankheit anerkannt

Menschen sammeln Tiere in großer Anzahl, ohne sie angemessen zu versorgen. Häufig beginnt alles ganz harmlos, bis der Halter sich übernimmt, ohne jedoch gegenzusteuern. Da sich die Tiere in vielen Fällen unkontrolliert vermehren, sind es am Ende oft Hunderte. Animal Hoarder sehen die Missstände in der Regel nicht, schotten sich ab und akzeptieren keine Hilfe.

In Amerika gilt Animal Hoarding bereits als Krankheit. Man vermutet als Auslöser für das suchthafte Sammeln von Tieren eine psychische Störung. Traumata in der Kindheit, soziale Probleme und Einsamkeit können eine Rolle spielen. Ohne Behandlung und strenge Kontrollen des Tierbestandes liegt die Rückfallquote bei 100 Prozent.

Verschiedene Sammler-Typen

Man unterscheidet verschiedenen Typen. Häufig ist der „Retter-Typ“. Er nimmt zu viele Tierschutzfälle auf, bis gutgemeinte Hilfe in neues Tierelend kippt. Der „Pflegertyp“ sind oft isolierte Menschen, die mit ihren Tieren nach und nach verwahrlosen. Derzeit immer wieder in den Schlagzeilen: der „Züchter-Typ“. Hier läuft die Zucht aus dem Ruder, ohne dass Gegenmaßnahmen ergriffen werden.

Zentralregister für Animal Hoarder gefordert

Je mehr der Druck von außen wächst, desto mehr schotten sich Tiersammler ab oder ziehen sogar mit ihren Tieren in eine andere Stadt, um sich den Auflagen und Beschlagnahmungen des Veterinäramtes zu entziehen. Deshalb fordert der Deutsche Tierschutzbund ein bundesweites Zentralregister für Animal Hoarder. Oft ziehen sich die Fälle über Jahre hin, weil nach Einschätzung des Deutschen Tierschutzbundes die Veterinärämter oft wegschauen und Anzeigen aus der Bevölkerung ignorieren. Ein großes Problem der zuständigen Veterinärämter sind die Kosten. Bei einer Beschlagnahmung muss das Veterinämt die Kosten für die Unterbringung der Tiere tragen, die zum Teil eine Hunderten Tieren schnell fünfstellig sein können. Außerdem ziehen sich einige Fälle oftmals jahrelang vor Gericht hin. Dann sitzen die Tiere im Tierheim fest, weil die Besitzverhältnisse nicht endgültig geklärt sind.

Bei Missständen Veterinäramt oder Tierschutzvereine informieren

Wer Missstände in der Tierhaltung bemerkt, sollte zuerst das Gespräch mit dem Tierhalter suchen. Doch Animal Hoarder sind in der Regel wenig zugänglich, sehen die Probleme nicht ein und wollen keine Hilfe. Dann sollte auf jeden Fall das Veterinäramt und Tierschutzvereine informiert werden. Reagiert das Amt nicht, oder nicht ausreichend, ist es sinnvoll, sich an große Tierschutz Dachverbände zu wenden.