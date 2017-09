Ist Angeln tierschutzgerecht? Ein Hobby mit Haken

Inwieweit es vertretbar ist, Fische zu fangen, zu töten und zu essen, muss jeder für sich entscheiden. Aber bestimmte Vorschriften und Gesetze regeln, wie sich Angler zu verhalten haben.

Ausschlaggebend ist vor allem Paragraph 17 des deutschen Tierschutzgesetzes. Dort steht, wer einem Wirbeltier länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen oder Leiden zufügt oder es ohne vernünftigen Grund tötet, wird mit einer Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren oder einer Geldbuße bestraft. Ergänzend regeln die Bundesländer über ihre jeweiligen Fischereigesetze, was erlaubt ist und was nicht. Und nicht zuletzt regulieren Angelvereine, Verbände, Gewässerpächter und -besitzer über ihre jeweilige Gewässerordnung, wie sich Angler zu verhalten haben.

Wettangeln ist verboten

Beim Wettangeln oder Wettfischen ist oft entscheidend, wer die meisten oder die größten Fische fängt. Da ein Wettkampf grundsätzlich kein „vernünftiger Grund“ ist, einen Fisch zu töten, sind solche Veranstaltungen tierschutzwidrig. Zusätzlich haben viele Bundesländer ein Verbot solcher Wettkämpfe in ihrem Fischereigesetz verankert, auch Nordrhein-Westfalen. Unter Paragraph 50 des Landesfischereigesetzes heißt es: „Wettfischen ist verboten.“ Laut dem Deutschen Tierschutzbund finden solche Wettkämpfe trotzdem regelmäßig statt und werden als „Gemeinschaftsfischen“ oder „Hegemaßnahme“ getarnt.

Mehr als eine Million Menschen in Deutschland angeln.

Angeln zum Angeben?

Beim sogenannten „Catch & Release“ (übersetzt: „Fangen und Freilassen“) werden gezielt möglichst große Fische gefangen, die nicht zum Verzehr getötet werden, sondern nur für das Erinnerungsfoto in typischer Anglerpose herhalten müssen. Sie werden vermessen, gewogen und dann wieder in das Wasser zurückgesetzt. Beim Angelvorgang werden die Fische aber verletzt, zunächst durch den Haken und später an Land beim Vermessen und Wiegen. Der Fisch leidet an Atemnot, extremem Stress und unter Schmerzen. Einige der Fische erliegen hinterher ihren Verletzungen. Damit verstößt auch die „Catch & Release“-Methode gegen Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes. Dennoch wird diese Praktik deutschlandweit von Anglern durchgeführt.

Hegefischen umstritten

Viele Angler schützen Biotope und säubern Gewässer. Zur Hege gehört auch das Aussetzen speziell gezüchteter Fische in Gebieten, in denen die Art bedroht ist. Gesetzlich zulässig, aber unter Tierschützern umstritten, ist das sogenannte Hegefischen. Darunter versteht man das gezielte Fangen von Fischen, um den aktuellen Fischbestand zu erfassen oder den Bestand zu regulieren, beispielsweise indem man gezielt Raubfische fängt, um kleinere Fischarten zu schützen.

Stress im Setzkescher

Werden die Fische nach dem Fang zum Frischhalten lebend in einem Setzkescher (Netz) aufbewahrt, spricht man vom „Hältern“. Dabei erleiden die Fische Atemnot, Stress und nicht selten äußerliche Verletzungen. Daher verstößt die Methode gegen Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes. Die Alternative: Den Fisch sofort töten und in einer Kühltasche aufbewahren.

Lebende Köder

Um große Raubfische wie Hechte zu fangen, wurden früher oft lebendige Köderfische verwendet. Diese Methode verstößt definitiv gegen Paragraph 17 des Tierschutzgesetzes, da einem Wirbeltier mit voller Absicht länger anhaltende oder sich wiederholende erhebliche Schmerzen zugefügt werden. Wer in Deutschland gegen das Verbot verstößt, muss mit Strafen rechnen.

Autor: Stefan Servos