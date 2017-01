Prinzessin Pauli – Tierheim Dorsten

Die Perser-Mix-Katze Prinzessin Pauli ist eine echte Schönheit, die weiß, was sie will. Fasst sie Vertrauen, dann bindet sie sich eng an einen Menschen. Pauli sucht ein neues Zuhause bei Geduldsmenschen mit Katzenerfahrung. | mehr