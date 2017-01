Tierschutzverein ALBA Madrid – Lichtblick im Tierschutz

Wenn es um Tierschutz im Ausland geht haben Tierfreunde sofort die Bilder hilfloser, misshandelter Tiere in Not vor Augen. Deprimierende Bilder aus vielen Ländern Europas, überfüllte Tierheime in desolatem Zustand und überforderte Tierschützer, die am absoluten Limit arbeiten, prägen das Bild des Auslandstierschutzes. Es fehlen Gelder und der Staat kümmert sich nicht. Da ist der Tierschutzverein ALBA Madrid in Spanien ein Lichtblick.