Fünf Fallen auf dem Wohnungsmarkt

Falle 1: Fake-Anzeigen

Die Anzeigen klingen verlockend, doch es ist eine perfide Masche: Betrüger inserieren attraktive Angebote auf Immobilien-Portalen und warten auf ihre Opfer. Schreibt man den vermeintlichen Vermieter an, tischt dieser eine Geschichte auf, dass der Kontakt nur per Mail und Post laufen kann. Die ersten Monatsmieten und die Kaution soll man überweisen, dann – so heißt es – erhält man die Schlüssel und den Mietvertrag. Doch in den meisten Fällen sieht man sein Geld nie wieder.

Eine profitable Masche - Portale löschen zwar solche Fake-Anzeigen, sobald sie bemerkt werden. Allerdings versuchen es Betrüger jeden Tag erneut. Hier gilt: nicht blind vertrauen und zu attraktive Angebote kritisch hinterfragen! Und vor allem kein Geld im Voraus überweisen, ohne dass man etwas in der Hand hat.