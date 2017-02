Fünf Fallen in der Wellness- und Kosmetikbranche

1. Die Kosmetik-Falle

Über 75 Prozent der Menschen in Deutschland legen großen Wert darauf, immer gepflegt auszusehen. Körperpflege und Kosmetik lassen wir uns im Schnitt 158 Euro pro Jahr kosten. Frauen investieren in ihre Gesichtspflege mehr als doppelt so viel wie Männer.

Wir kaufen Cremes für straffe Haut, Anti-Aging Pflege und Lifting-Produkte. Masken, Seren, Ampullen – dazu zahlreiche Wirkstoffe. Kaum einer vermag zu überblicken was im Produkte-Dschungel von Drogerien, Parfümerien und Supermärkte wirklich hilft. Teurer ist nicht immer gleich besser.

Hersteller bewerben die Wirksamkeit häufig mit Erfahrungs-Tests.

Verbraucher sollten genau hinschauen, um welche Art von Test es sich dabei handelt. In vielen Fällen wird davon berichtet, dass in einer bestimmten Anzahl von Fällen unter wissenschaftlichen Testbedingungen, der gewünschte Effekt eingetreten ist. Das ist kein Versprechen. Entscheidend ist nur, dass er bei zum Beispiel 75 Prozent der Käufer eintritt.

2. Die Technik-Falle

Ein toller Körper - fast nebenbei. Wir optimieren, was das Zeug hält. Einer der neuesten Trends: EMS-Training. Sport mit Strom. Das Versprechen: in 20 Minuten den Effekt von mehrstündigem Muskel-Training zu erzielen. Doch unter falscher Anleitung mit zu viel Strom-Widerstand tappt man leicht in die Falle und das Training kann sogar gefährlich werden. Herzrasen, Kopfschmerzen oder Atemnot sind mögliche Folgen.

Ganz ohne Anstrengung soll Cool-Sculpting bzw. Kryolipolyse funktionieren: Fett weg mit Eis. Dabei kühlt ein Applikator die Fettzellen der betreffenden Areale auf vier Grad. Dadurch erfrieren die Fettzellen und der Körper kann sie später abtransportieren. Bis der Effekt eintritt, dauert es rund acht Monate. So lässt sich rund ein Viertel der Fettzellen vernichten. Kostenpunkt: ab ca. 500 Euro pro Körper-Areal.

Empfohlen werden 2 Behandlungen. In unseren Beispiel wurden drei Areale an Bauch und Hüften je zweimal behandelt. Insgesamt hätte der Eingriff rund 3000 Euro gekostet. Bei unserem Probanden konnte man den Effekt nur bei genauem Hinsehen erkennen. Viel Geld für wenig Fett weg.

Rund 1000 Euro jährlich geben wir für unser Wohlbefinden aus. Ob Tees, Nahrungsmittel, Badesalze, Getränke, Strümpfe etc.



Viele Hersteller werben mit dem Schlagwort "Wellness" für einen zusätzlichen Wohlfühl-oder Entspannungswert. Dabei ist der Begriff nicht geschützt und damit inhaltlich bedeutungslos.