Freitag & Friends: Tops und Flops beim Frühjahrsputz

Björns prominente Gäste verraten uns mit viel Humor ihre ganz persönlichen Tops und Flops beim heimischen Frühjahrsputz. Wer hat eine “Kruschelecke”, wer putzt, wer drückt sich? Außerdem gibt es jede Menge Tipps, wie man am besten in den Frühling kommt. Mit dabei Ayurveda-Köchin Anja Petralia, Hauswirtschaftsmeisterin Yvonne Willicks, Reiseexpertin Tamina Kallert und Servicezeit-Moderator Dieter Könnes. Dazu haben Kabarettist Fatih Cevikkollu, Moderator Stefan Pinnow und natürlich Gastgeber Björn Freitag ungewöhnliche Motivationstipps, persönliche Strategien und eigenwillige Lösungsansätze auf Lager: Wie schaffen wir es alle fit in den Frühling?