Duell der Dauercamper

Drei Dauercamper treten gegeneinander an, die ihre Parzelle umgestalten wollen. Ambitionierte Projekte, die nicht nur die Camper, sondern auch Freunde und Familien fordern. Wer gestaltet seine Parzelle am schönsten und gewinnt dabei die Herzen der Zuschauer? Denn die bestimmen per Online-Abstimmung den Gewinner. Moderator Daniel Aßmann begleitet die Kandidaten und kommentiert humorvoll Fortschritte, Probleme und Erfolge der Camper.