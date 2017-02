Können Superpflanzen die Böden in NRW entgiften?

Es gibt einen Ort, der die Umweltsünden der Vergangenheit gnadenlos offenlegt: der Boden. Im Gegensatz zu Luft oder Wasser hat er keine Chance zur Verdünnung. Schwermetalle, die sich einmal hier abgelagert haben, verschwinden nicht von alleine. Dabei sind viele Schwermetalle giftig und können unsere Gesundheit gefährden.

Viele belastete Böden in NRW

Auch in Nordrhein-Westfalen sind viele Bodenflächen mit giftigen Substanzen belastet. Der Feinstaub, der durch Industrie, Kohlekraftwerke und Verkehr jahrzehntelang in die Luft geblasen wurde und wird, landet am Ende im Boden. An industriellen „Hot Spots“ wie Duisburg oder Stolberg bei Aachen ist die Bodenbelastung deshalb besonders hoch. Aber auch die weitere Umgebung solcher Industriegebiete ist mit Schadstoffen belastet. So gibt es zum Beispiel in der Auenlandschaft rund um den Rotbach viel Blei im Boden, obwohl der Verursacher, der Bergbau in Mechernich, 30 Kilometer vom Rotbach entfernt liegt. Und nicht nur Industrie und Verkehr belasten unsere Böden - auch die Landwirtschaft bringt durch Dünger und Pflanzenschutzmittel giftige Schwermetalle in die Böden ein.

Wo Superpflanzen helfen könnten

Superpflanzen können den Böden in NRW nur teilweise helfen. Forscher halten ihren Einsatz bisher nur bei leicht bis mittel belasteten Böden für sinnvoll. Der Grund: Eine Sanierung mit Pflanzen dauert Jahre – bei stark verseuchten Böden wahrscheinlich Jahrhunderte. Außerdem liegen die Schwermetalle bei schon lange bestehenden Verunreinigungen teilweise tief im Boden - die Wurzeln der Superpflanzen würden hier gar nicht herankommen. Forscher sehen Einsatzgebiete in NRW aber woanders: auf landwirtschaftlichen Flächen. Innerhalb weniger Jahre könnten Superpflanzen Schadstoffe auf Feldern wieder auf ein erträgliches Maß reduzieren. Und auch Auengebiete haben die Biologen im Visier, denn das Belastungsniveau liegt dort in der Regel im geringen bis mittleren Bereich. Außerdem sind Auenflächen meist ungenutzt, so dass Superpflanzen hier ungestört und über einen längeren Zeitraum ihre Arbeit verrichten könnten.

Filmautor: Jonas Lang