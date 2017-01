PussyTerror TV - Best of 2016

Eine preisgekrönte Comedienne, urkomische Stand-Ups, hochwertige Einspieler, musikalische und witzige Gäste und die Band "Girls n' Pussies" - das sind die erfolgreichen Zutaten von "PussyTerror TV". Carolin Kebekus brilliert in Parodien, Persiflagen und immer wieder mit Gesangseinlagen - sei es auf der Bühne zusammen mit ihren Gästen, sei es in gesprächswertigen Musikvideos. Carolin Kebekus widmet sich schonungslos und trotzdem charmant den Ereignissen des Jahres und macht auch vor Tabubrüchen nicht Halt. Im Herbst wechselte ihre WDR-Show ins Erste, das Best of präsentiert die Highlights aller Ausgaben aus 2016.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer können sich unter anderem auf ein Wiedersehen mit Veronika Rodcke, der Charity-Lady aus Köln Marienburg, freuen. Mario Großreuss, der für meinungsstarke Pressekonferenzen berüchtigte Rekord-Nichtnationalspieler, lässt sein Training beim 1. FC Köln Revue passieren. Außerdem werden noch einmal ausgewählte Stand- Ups und Musiknummern zu sehen sein. Dabei blickt das "Best of "PussyTerror TV 2016" auch auf die Gäste zurück, die Carolin Kebekus im vergangenen Jahr begrüßt hat.

Stand: 05.01.2017, 16:45