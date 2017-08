Wandern in NRW

Werwolf-Wanderweg

Der Werwolf-Wanderweg in Bedburg erzählt die Geschichte des Bauern Peter Stubbe, der einer Legende nach im 16. Jahrhundert in den Wäldern sein Unwesen getrieben haben soll: als Werwolf von Epprath.



Peter Stubbe war ein Sonderling. Die Dorfbewohner waren überzeugt, dass er als Werwolf nachts durch den Wald streift und mehrere Menschen auf dem Gewissen hat. Sogar sein eigener Sohn soll unter den Opfern gewesen sein. 25 Morde werden ihm zur Last gelegt. Es kommt zu einem Prozess im Schloss Bedburg. Man zeigt ihm die Folterwerkzeuge, mit denen man ihn zum Reden bringen will. Peter Stubbe gesteht und wird öffentlich und auf besonders grausame Art hingerichtet.



Was es mit diesem historisch verbürgten "Werwolf von Epprath" auf sich hat, kann man auf den sieben Stationen des ca. 10 km langen "Werwolfwanderweg" in Bedburg erfahren. Die Route ist als Rundweg ausgewiesen, man kann ihn aber auch in zwei Teilabschnitten von je 5 km gehen. Startpunkte sind das Agatha Tor in Alt Kaster oder das Schloss Bedburg. An den sieben Stationen befinden sich Infotafeln mit Übersichtskarten, Hinweisen zur Tour und der Geschichte des "Werwolfs".



Mehr Infos z.B. unter:

www.ich-geh-wandern.de/bedburger-werwolf-wanderweg