Video: Nachgefragt: Stallpflicht im Münsterland

Lokalzeit Münsterland | 19.12.2016 | Länge: 02:41 Min.

Jetzt also der erste Verdachtsfall bei Wildvögeln bei uns im Münsterland, am Wochenende gab es gar nicht weit weg einen bestätigten Fall. In einem Putenmastbetrieb in Soest mussten über 20.000 Tiere gekeult werden. Das alles führt natürlich zu Unruhe bei unsern Geflügelhaltern hier im Münsterland. | video