WDR-Video: Sprengung des Bonn-Centers

Nur rund vier Sekunden dauerte am Sonntag (19.03.2017) die Sprengung - dann war das Bonn-Center Geschichte. Das WDR Fernsehen übertrug live in der "Lokalzeit extra: Sprengung des Bonn-Centers". Hier die Sprengung in mehreren Perspektiven (oben) und die vollständige Sendung (unten)!

Video starten, abbrechen mit Escape Lokalzeit-Extra - Sprengung des Bonn Centers | 19.03.2017 | 44:02 Min. | Verfügbar bis 19.03.2018 | WDR