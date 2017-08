Rollende Flöhe und heißes Eisen

Wieder einmal knattert Horst Lichter mit seinem Moped durchs Land, um spannende Menschen zu treffen und neue Rezepte kennenzulernen. Heute gilt es als erstes, Flöhe am Baldeneysee zu finden.

Zur großen Freude des Motorrad begeisterten Kochs erwartet ihn am See eine ganze Flotte von Fiat 500ern. Einer schöner als der andere. Sie gehören den Mitgliedern der Fiat Flöhe – einem Verein, der seine Leidenschaft den italienischen "Knutschkugeln" widmet. Auch für Gastgeberin Isabell Tummes ist ihr ‚Enzo’ mehr als nur ein Fortbewegungsmittel: Sie hat ihn von einer alten Dame in Italien abgekauft, mit dem Autozug nach Deutschland gebracht und liebevoll restauriert.