Heute wird gegrillt!

Auch Björn Freitag ist bei seiner letzten Etappe angekommen: In der Westruper Heide in Haltern am See trifft er Heike Kalfhues, die hier Führungen macht.

Eine Heide ist eine durch den Mensch und wirtschaftliche Nutzung entstandene Landschaft. Würde sie jetzt nicht weiter gepflegt werden, würde dieser besondere Lebensraum für Pflanzen und Tiere wieder verloren gehen. Die Westruper Heide wurde daher bereits 1937 unter Naturschutz gestellt.