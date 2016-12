Auch in diesem Jahr lädt Gerburg Jahnke zu einem spektakulären Feuerwerk weiblichen Humors ein und lässt noch einmal das alte Jahr Revue passieren.

In der "Ladies Night - Best of 2016" präsentiert sie Kabarettistinnen und Comediennes, die in der Vergangenheit bei ihren Auftritten im Kölner Gloria-Theater für satirische und komödiantische Highlights sorgten. Mit dabei waren Mia Mittelkötter, Sarah Bosetti, Daphne de Luxe, Lisa Feller, Inka Zink, Hutzenlaub & Stäubli, Christine Prayon, Lizsa Kos, Anny Hartmann, Cloozy, Sandra Da Vina und Anna Mateur.

Und so verschieden die Themen in der reinen Frauenshow auch waren, eins hatten alle "Gästinnen" von Gerburg Jahnke gemeinsam: Sie nahmen wieder kein Blatt vor den Mund.

Stand: 30.12.2016, 16:22