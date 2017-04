Ladies Night im April

Mit einem Ü-50-Special will Gerburg Jahnke in der „Ladies Night“ diesmal ein trotziges Ausrufezeichen „gegen den Jugendwahn“ setzen. Ihre Gästinnen Lisa Fitz, Lioba Albus und Lizzy Aumeier prägen seit vielen Jahren erfolgreich die weibliche Kabarett- und Kleinkunstszene, Rita Apel hat sich als „Best Agerin“ in der eher jungen Poetry Slamszene einen Namen gemacht.

Lisa Fitz mokiert sich in der „Ladies Night“ über die überhöhten Ansprüche junger Frauen bei der Partnerwahl: „Die Frau muss begreifen, George Clooney hat nichts mit unserem Leben zu tun, er ist ein inszeniertes Fabelwesen, wie Spiderman oder der Gestiefelte Kater. Unser Realo im Leben hat andere Qualitäten, vielleicht, sagen wir mal... handwerkliche.“

Mia Mittelkötter (Lioba Albus) setzt sich mit Vorfällen sexueller Übergriffe auseinander. Viele meinten ja, dass die Gefahr von solchen Übergriffen wegen der Flüchtlinge im Land gewachsen sei: „Interessanterweise haben sich immer nach solchen Vorfällen vor allem die Männer besonders empört, die bisher geglaubt hatten, der sexuelle Übergriff sei ihr persönliches Hoheitsgebiet.“

Als „Anti-Diva“ hat sich Lizzy Aumeier einen Namen gemacht. Die „Sexgöttin aus der Oberpfalz“ widmet sich mit viel Selbstironie Themen wie Sex und Macht, Schönheitswahn und Männerträume. „Ja, ich will!“ lautet der Titel ihres aktuellen Programms und war auch die Antwort auf Gerburg Jahnkes Frage, ob sie in dieser speziellen Ausgabe der „Ladies Night“ dabei sein möchte.

Auf eine ungewöhnliche Karriere kann Rita Apel blicken. Die Bremerin war bis zum vorigen Jahr als Grundschullehrerin aktiv, tritt aber bereits seit 2003 regelmäßig bei Poetry Slams auf und gewann zahlreiche Wettbewerbe. Sie berichtet von jungen Friseurinnen, deren Frauenbild sie tief erschütterte. „Tussi-Terror“, so Rita Apels Kommentar.

Stand: 13.04.2017, 17:16