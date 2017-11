Luftartistin Roxana Küwen.

Roxana Küwen ist Artistin. Wenn sie gerade nicht jongliert, ist sie auf einem Trapez in schwindelerregender Höhe. Sie studierte in Holland Zirkus und steht seit ihrer Kindheit auf der Bühne. Sie steht für einen „neuen zeitgenössischen Zirkus“, bei dem Akrobatik, Jonglage und Luftartistik im Vordergrund stehen.

Zirkusverein Köln: Der Neue Zirkus

Der Neue Zirkus ist in Frankreich entstanden und hat sich in den letzten 30 Jahren in vielen Ländern etabliert. In Deutschland ist er nach wie vor eine Randerscheinung. Es gibt eine Vielzahl von Artisten, die sich diesem Genre zugehörig fühlen und kleinere Solostücke oder Duette erarbeiten. Der Neue Zirkus Köln freut sich über Zirkus-Interessierte und Neuankömmlinge.