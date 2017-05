Rabattsysteme: Sparschwein oder Datenklau?

Stichwort "Payback": benutzt von über 29 Millionen Deutschen (Stand 26. April 2017) und somit das beliebteste Rabattsystem in Deutschland. Doch Punktesammeln – so leicht wie es ist – wirft auch einige Fragen auf. Zum Beispiel: Was passiert mit meinen persönlichen Daten und wie sicher ist eigentlich mein Kundenkonto?

Ob im Einzelgeschäft oder in einer großen Handelskette: Fast überall wird der Kunde für seine Treue belohnt. Je mehr man kauft, desto mehr bekommt man zurück – so das Versprechen der Marktführer.