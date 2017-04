Die Dienstagsfrauen - Zwischen Kraut und Rüben

Auch schöne Traditionen nehmen mal ein Ende: Seit über 15 Jahren treffen sich Eva, Estelle, Caroline, Kiki und Judith an jedem ersten Dienstag im Monat zum gemeinsamen Abendessen. Doch damit ist nun erst mal Schluss: Kiki will raus aus der Großstadt, sie hat die Nase voll von schlechter Luft, hektischem Verkehr und endlosem Baulärm. Mit ihrem Mann Max und ihrer kleinen Tochter Greta zieht sie ins ländliche Mecklenburg-Vorpommern. Unweit eines malerischen Sees will sie eine alte Dorfschule in ein idyllisches Bed & Breakfast für bedürftige Stadtkinder verwandeln. Aber der Traum droht schnell zum Albtraum zu werden, denn das Schulgebäude entpuppt sich als komplette Bauruine. Bei der Sanierung jagt eine Hiobsbotschaft die nächste und drei Wochen vor der Eröffnung flüchtet Max vor dem Chaos zu einem Jobauftrag nach Hamburg.

Schließlich muss Kiki einsehen, dass sie es alleine nicht schafft. Keine Frage, dass ihre Freundinnen natürlich sofort als mobile Notfalltruppe anreisen. Aber auch zwischen Kraut, Rüben und undichtem Dach können die "Dienstagsfrauen" ihre Alltagssorgen und kleinen Spleens nicht ganz abschütteln: Der Familienmensch Eva steckt in einer Midlife-Krise; Judith befragt zu jedem Problemchen ihre neuen Tarot-Karten; die Anwältin Caroline fühlt sich seit einem umstrittenen Prozessgewinn von einem gefährlichen Stalker verfolgt; und die lässige Lebefrau Estelle wird von ihrer Schwiegertochter aus ihrer Firma und ihrer Stiftung verdrängt - was umso heikler ist, da die Stiftung auch einen Großteil von Kikis Bauprojekt finanziert.

Und dann ist da noch ein mysteriöser Fremder, der sich auffällig für die Freundinnen interessiert. Sollte er Carolines bedrohlicher Stalker sein? Oder hat er es doch eher auf einen Flirt mit Eva abgesehen? Mit detektivischem Gespür versuchen die Dienstagsfrauen, das Rätsel zu lösen. Der Countdown bis zur Eröffnung läuft - und die Sponsoren wollen Ergebnisse sehen. Sollte das Bed & Breakfast nicht fertig werden, könnte Kikis Traum zu Ende sein, bevor er überhaupt begonnen hat.

Stab:

Buch: Monika Peetz

Regie: Franziska Meyer Price

Kamera: Stephan Schuh

Musik: Eike Hosenfeld und Moritz Denis, Tim Stanzel

Darsteller:

Eva Kerkhoff (Saskia Vester)

Estelle Heinemann (Nina Hoger)

Caroline Seitz (Janna Striebeck)

Kiki Thalberg (Mimi Fiedler)

Judith Funke (Clelia Sarto)

Thomas Steiner (Max Herbrechter)

Max Thalberg (Constantin von Jascheroff)

Peggy Schwarzer (Regula Grauwiller)

Bruno Schwarzer (Martin Neuhaus)

Rico (Ben Ruedinger)

Frido Kerkhoff (Thomas Limpinsel)

Herr Krüger (Ferdinand Schmidt-Modrow)

Ingrid (Regine Hentschel)

Kassiererin Lydia (Anna Julia Kapfelsperger)

Sabine (Sylta Fee Wegmann)

Umzugsfahrer (Jörg Moukaddam)

Stand: 08.04.2017, 18:11