Doc Esser – Hitzestress: Die unterschätzte Gefahr

Dr. Heinz-Wilhelm Esser macht den Selbstversuch und trainiert bei hoher Hitze in der Sauna. Was passiert in seinem Körper? Ein Bluttest vorher/nachher zeigt die massiven Auswirkungen.

Unser Körper dehydriert schneller als man denkt und das kann lebensgefährlich sein. Doc Esser rät bei Hitze: Trinken, trinken, trinken. Und dabei muss es nicht immer nur Wasser sein, um den Elektrolythaushalt im Gleichgewicht zu halten. Doc Esser stellt mit Bartender Nic Shanker fruchtig-salzige Durstlöscher vor.

Und der Doc geht der Frage nach: warum Klimaanlagen uns häufig krank machen.