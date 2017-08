Wohnung verzweifelt gesucht - Warum die Mieten explodieren

Alarmierende Zahlen

In Köln, der größten Stadt in NRW, ist die Lage auf dem Wohnungsmarkt besonders dramatisch – und doch ist die Stadt ein Beispiel von vielen. In den vergangenen 5 Jahren sind hier die Kaltmieten bei Neuvermietungen um 36 Prozent gestiegen – von durchschnittlich 9,12 € pro Quadratmeter auf 12,39 Euro. Das können Familien kaum noch bezahlen – die Mietkosten, so eine Faustregel, sollten ein Drittel des Nettogehalts nicht übersteigen.

Familien werden verdrängt

Die Konsequenz: Köln verliert seit Jahren vor allem Menschen im berufstätigen Alter zwischen 30 und 60 Jahren und Familien: Viele von ihnen sind wegen der unbezahlbaren Mieten gezwungen, sich im Kölner Umland nach Wohnraum umzusehen und vergrößern die täglichen Pendlerströme. „Rund tausend Familien verlassen jedes Jahr die Stadt“, beklagt der Kölner Baudezernent Franz-Josef Höing, der seinen schwierigen Job jetzt gekündigt hat. „Eigentlich eine Einwohnerschaft, an der eine Stadt ein Interesse haben muss, dass die dableiben, die ja auch eine Sozialstruktur stabilisieren.“

Vergebliche Suche

Die Beispiele dafür sind zahlreich. Evelyn P. ist alleinerziehende Mutter und würde gern wieder ins Zentrum der Stadt ziehen, um die Fahrzeiten zu ihren zwei Jobs zu verkürzen – dem 2-jährigen Sohn zuliebe. Doch bei der Wohnungsvergabe werden Paare mit doppeltem Einkommen vorgezogen. Familie R. könnte sich sogar eine Wohnung für 1100 € Kaltmiete leisten. Sie sind zu viert und wollen raus aus der sehr beengten Zwei-Zimmer-Wohnung aus Studentenzeiten – doch nicht einmal sie finden etwas Bezahlbares.

Evelyn P. mit ihrem zweijährigen Sohn Max.

Öffentlich geförderte Wohnungen sind Mangelware

Auch Familie K. lebt seit Jahren sehr beengt – zu sechst in drei Zimmern. Sie suchen seit Jahren vergeblich eine bezahlbare größere Wohnung. Sie haben, wie fast die Hälfte aller Kölner, Anspruch auf eine öffentlich geförderte Wohnung – die früher so genannte Sozialwohnung. Doch davon gibt es viel zu wenige – in Köln nur noch 37.600 – statt der mindestens 60.000, die benötigt würden.

Papiertiger Mietpreisbremse

Die „Mietpreisbremse“ der Großen Koalition hat sich erwartbar als weitgehend unwirksam erwiesen: Zu viele Ausnahmeregelungen wurden auf Drängen der Immobilienlobby ins Gesetz aufgenommen. Für Neubauten und nach Modernisierung gilt sie nicht, wer vorher schon überhöhte Mieten verlangte, genießt Bestandsschutz. Und wem überhöhte Mietforderungen tatsächlich nachgewiesen werden, bleibt straffrei.

Michaela und Frank R. mit ihren Kindern Zoé und Nea.

Hilfe Online

Doch wenn Mieter nachrechnen und die Mietpreisbremse beanspruchen, könnten sie im Durchschnitt 200 Euro monatlich einsparen. Das hat die Online-Plattform wenigermiete.de herausgefunden. 70 Prozent der von ihnen ausgewerteten Mieten liegen weit über der ortsüblichen Vergleichsmiete. Mit dem einfachen Online-Rechner des Portals können Mieter in großen Städten herausfinden, ob und wie viel Miete sie zu viel bezahlen. Eine Gebühr verlangen die Betreiber nur, wenn mit ihrer Hilfe die Miete tatsächlich erfolgreich gesenkt wurde.

Auswege

Was ist zu tun? Bauen scheint die einzige Lösung, das Dilemma zu beseitigen. Doch das ist ein langwieriger Prozess, Grundstücke fehlen und sind überteuert, die Bauvorschriften sind kompliziert, Anträge brauchen zu lange. Der Kölner Baudezernent jedenfalls hat das Handtuch geworfen und den Job gekündigt. Die neue Landesregierung in NRW bleibt einstweilen die Antwort auf die Frage schuldig, womit sie die Preisspirale bei den Mieten bremsen will. Und der verkündeten Verschärfung der Mietpreisbremse durch Bundesjustizminister Heiko Maas sind bislang keine Taten gefolgt.

Autorin: Ulrike Michels

Redaktion: Gudrun Wolter und Angela Jaenke