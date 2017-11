Diskutieren Sie dazu mit WDR Fernsehdirektor Jörg Schönenborn. Er kommt in die Region:



am 8. November 2017 ins WDR Studio Siegen,

am 22. November 2017 ins WDR Studio Bielefeld und

am 29. November 2017 ins WDR Studio Dortmund

jeweils ab 19.00 Uhr.

Wir freuen uns auf Sie!