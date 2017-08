Überleben - Teil 1: Gefährliche Kindheit

Der Kampf ums Überleben beginnt bei Tierbabys sehr oft schon direkt nach der Geburt. Doch nicht bei allen ist der Sprung ins Leben so tief, wie bei Nonnengänseküken in Grönland.

Nonnengänseküken: Zwei Drittel der Winzlinge überleben den Sprung in die Tiefe, weil sie federleicht und gut gepolstert sind.

Ihre Eltern haben ihr Nest auf der Spitze einer steilen Felsklippe gebaut. In dieser völligen Isolation sind zwar die Kleinen vor fast allen Räubern sicher, doch in diesen Höhen finden sie nichts zu fressen. Der noch flugunfähige Gänsenachwuchs muss über 100 Meter in die Tiefe springen, um an das Grünzeug zu kommen, das er zum Überleben braucht. Lockende Rufe der Eltern und viel Mut lassen die Küken sich in die Tiefe stürzen.

Familienleben

Ebenso schnell müssen sich winzige Gottesanbeterinnen auf den Weg machen, wenn sie aus dem Eikokon geschlüpft sind. Die Orchideenmantis sind vom ersten Moment an vollkommen auf sich gestellt. Sie müssen extrem vorsichtig sein, denn der Feind lauert in den eigenen Reihen: die Geschwister. Wie alle Gottesanbeterinnen leben auch diese Fangschrecken kannibalisch, also empfiehlt es sich, die Familie schnellstmöglich zu verlassen.

Orchideenmantis: Diese frischgeschlüpften Winzlinge gehören zur Familie der Fangschrecken und kommen in Ostasien vor.

Junge Erdmännchen in Südafrika haben im Vergleich dazu ein äußerst gemütliches Zuhause. Im Familienverband verbringen die Kleinsten wohl behütet ihre Kindheit. Doch im Alter von etwa zwei Monaten müssen sie lernen, eigenständig für Futter zu sorgen. Erdmännchen fressen besonders gern Skorpione, doch die teilen schmerzhaft aus: mit Zangenbissen und ihrem unberechenbaren Giftstachel. Unter Aufsicht eines Lehrermeisters muss sich jedes Junge erstmals beweisen – der gereizte Skorpion wird zur Reifeprüfung!

Wasserwelten

Ebenso unerschrocken muss ein Buckelwal-Baby sein. Es bekommt zwar von der Mutter Milch, aber dafür muss es von Geburt an schwimmen – und zwar riesige Strecken. Innerhalb von sechs Wochen geht es mit der Mutter 4800 Kilometer weit von den Gewässern vor Hawaii bis hinauf in die Arktis. Dabei ist der Jungwal zu 100 Prozent auf den Schutz der Mutter angewiesen. Nicht selten wird das Weibchen von fremden, aggressiven Männchen umworben. Droht der kleine Wal dabei zwischen die Fronten zu geraten, hängt sein Leben am seidenen Faden.

Buckelwale: Ein Buckelwal-Baby großzuziehen kostet extrem viel Kraft, daher bekommen die Weibchen nur alle zwei bis drei Jahre Nachwuchs.

Auch Schwarzfussalbatrosse müssen bei ihren ersten Flugversuchen höllisch aufpassen, in der Luft zu bleiben und nicht ins Meer zu stürzen. Denn vor der Insel, auf der die riesigen Seevögel geschlüpft sind, versammeln sich Haie und warten nur darauf, dass die ungeübten Jungflieger ihnen direkt ins Maul fallen. Doch auch diese Anfänger haben eine Chance den scharfen Zähnen der Räuber zu entkommen, wenn die ihre Opfer nicht exakt ins Visier nehmen und so beim Sprung aus dem Wasser die Jungvögel verfehlen. Solche lebensbedrohlichen Prüfungen müssen die meisten Jungtiere überwinden. Die Meisten schaffen diese Schritte ins Erwachsenenleben: mit Ausdauer, Mut, Erfindungsreichtum, Cleverness und viel Glück.