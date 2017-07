Neues aus der Hai-Society - Von Heimlichtuern und Unsichtbaren

Außer den allseits bekannten eleganten Hochseejägern gibt es auch bodenbewohnende Haie. Einige dieser Mitglieder der Hai-Society sind so bizarr und leben so versteckt, dass man nicht viel über ihr Leben, ihr Liebesleben oder auch ihre trickreichen Jagdstrategien weiß.

Siebenkiemenhai: Zwei Merkmale sind typisch für ihn - sieben Kiemenschlitze, statt fünf oder sechs wie bei anderen Haien, und die fehlende vordere Rückenflosse.

Aber nun können mit aufwendigen und neuesten Unterwasser - Kameratechniken einmalige Begegnungen mit diesen Knorpelfischen festgehalten und viele Geheimnisse einiger Heimlichtuer aufgedeckt werden. Die Reise auf den Spuren dieser stillen Vertreter unter den schneidigen Räubern führt vom indonesischen Archipel Raja Ampat über das Kap der Guten Hoffnung bis zu den Bahamas.

Seltene Vertreter

In den indonesischen Gewässern geht die Suche los und man muss sehr genau hinschauen, um den Teppichhai ausfindig zu machen. Denn er ist platt und flächig, mit detailreichem Muster versehen und erinnert frappierend an einen alten Teppich. Er besitzt sogar Fransen. Mit diesen Tricks der Evolution kann der Lauerjäger seine Konturen verwischen, um leichter Beute zu machen.

Teppichhai: Sie können im Verborgenen leben, weil sie aktiv atmen - ganz anders als ihre berühmten Verwandten, die in freiem Wasser leben und ständige Strömung brauchen.

Ein weiterer Meister der Tarnung und lichtscheuer Geheimniskrämer ist der Bambushai. Schwimmen ist nicht so seine Stärke. Seine Art lebt im Gewirr der Höhlen und Spalten von Riffen. Deshalb macht er sich laufend auf seinen Flossen auf die Jagd. So ist er besonders geländegängig.

Von aggressiven und zärtlichen Haien

Weiter führt die Suche an die Küste Kaliforniens, nach Catalina Island. Hier leben unter anderem der Stierkopfhai und der Hornhai. Diese beiden seltenen Haiarten fressen bevorzugt wirbellose Meeresbewohner, wie Seeigel zum Beispiel. Weder beim Fressen noch beim Liebesspiel sind Stierkopfhaie zimperlich. Während der stundenlangen Paarung kann es unter den Liebenden zu schmerzhaften Bissen kommen.

Haiflüsterin: Trotz jahrelanger zärtlicher Bekanntschaft trägt Cristina stets aus Sicherheitsgründen ein Kettenhemd.

Auch bei den Pyjama-Haien am Kap der Guten Hoffnung gleicht die Paarung eher einem Todeskampf denn einem Liebesspiel. Die gestreiften Räuber gehören zu den Katzen-Haien. Sie leben im flachen, küstennahen Wasser und machen dort Jagd auf Krebse und Fische, manchmal auch auf kleinere Artgenossen. Sie können aggressiv sein, aber gegen ihre Hai-Verwandten am Bikini-Atoll wirken sie fast friedlich. Diese zeigen ein unerklärlich, extrem hohes Aggressionsverhalten und haben außergewöhnlich viele Missbildungen. Man vermutet, dass Verhalten und Aussehen mit den Atombombenstests der USA, Mitte des letzten Jahrhunderts, zusammen hängen . Ganz anders führen sich manchmal Riff- und Grauhaie auf den Bahamas auf. Hier hat Christina Zenato eine so enge Beziehung zu ihnen aufgebaut, dass die sonst unberechenbaren Jäger zärtliche Berührungen der Haiflüsterin geradezu suchen. Diese Dokumentation zeigt Außergewöhnliches und Unbekanntes aus der Welt der Hai-Society.

Ein Film von Sigurd Tesche

Redaktion: Gabriele Conze